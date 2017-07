The Smiths återutger The Queen Is Dead

Dubbel-CD med bonusmaterial.

Morrissey och Marrs odödliga mästerverk The Queen Is Dead från 1986, med klassiska låtar som titelspåret, ”Bigmouth Strikes Again”, ”The Boy with the Thorn in His Side” och ”I Know It’s Over”, får en nyutgåva, rapporterar NME.

Den nya ”Super Deluxe Edition” kommer att ha följande innehåll:

The Queen Is Dead CD1

“The Queen Is Dead” (2017 Master)

“Frankly, Mr. Shankly” (2017 Master)

“I Know It’s Over” (2017 Master)

“Never Had No One Ever” (2017 Master)

“Cemetery Gates” (2017 Master)

“Bigmouth Strikes Again” (2017 Master)

“The Boy With The Thorn In His Side” (2017 Master)

“Vicar In a Tutu” (2017 Master)

“There Is A Light That Never Goes Out” (2017 Master)

“Some Girls Are Bigger Than Others” (2017 Master)

The Queen Is Dead CD2

“The Queen Is Dead” (Full Version)

“Frankly, Mr. Shankly” (Demo)

“I Know It’s Over” (Demo)

“Never Had No One Ever” (Demo)

“Cemetery Gates” (Demo)

“Bigmouth Strikes Again” (Demo)

“Some Girls Are Bigger Than Others” (Demo)

“The Boy With the Thorn In His Side” (Demo Mix)

“There Is A Light That Never Goes Out” (Take 1)

“Rubber Ring” (2017 Master)

“Asleep” (2017 Remaster)

“Money Changes Everything” (2017 Master)

“Unloveable” (2017 Master)

En version med DVD finns också inplanerad.

Hör den första tagningen av ”There Is a Light That Never Goes Out” nedan.

Kommentarer

