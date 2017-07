Ljuden finner fin balans hos artisten Funeral For Birds singelsläpp ”Over Now”

Funeral For A Bird är ett soloprojekt med musikern, producenten och låtskrivaren Joe Futák som bor i London, England. Denne blott 18-åriga musiktalangen har redan vid denna unga ålder funnit vägen för ett fint musikuttryck. I fyra år har skrivandet av brillianta alster pågått i studion och artisten började att spela in sin egen musik under namnet Funeral For Bird för ungefär två år sedan. Skapelsen utav musik för den unge musikern har en tidig grund i ganska folklig och akustisk stil. En pusselbit saknades dock för att det hela skulle bli mer komplett i sin natur. När Joe också insåg hur stor hans passion är för elektronisk musik bestämde han sig för att försöka slå samman de två musikstilarna mycket mer. Under de senaste två åren har varit väldigt produktiv. Han har skrivit, spelat in och släppt två stycken EP och tre album. Under det senaste och tredje albumet (släppt den 23 juni 2017) har han försökt driva sig själv in i nyare och djärvare riktningar.

Det aktuella singelsläppet ”Over Now” är från hans tredje album ”Desert Island”. Den skrevs och spelades in under en period på endast sex månader. Inspirationen till att skriva låten kom från spåret ”Hunger Of The Pine” av Alt-J. Joe förklarar för Zeros skribent att han tilltalades starkt av den låtens så kallade skygghetstema.

Vi kan vänta oss mycket mer smakfull elektronisk musik av en oslipade diamant som musiker. Det har precis bara börjat.

