Carrington MacDuffie – Rock Me To Mars

Betyg - 8 8 Elektronisk americana där ukulele och syntar bildar fulländade former.

Den multitalangfulla Carrington MacDuffie har fyllt sin ep Rock Me To Mars med sex låtar, varav hon skrivit fem själv. Hon sjunger, lirar akustisk och elektrisk ukulele samt piano, men i kompet är Rob Halversons synthesizers minst lika viktiga för ljudbilden.

Carrington MacDuffie är en mångsidig amerikanska som växte upp i New York City och Westchester County, samt bodde vid stranden i Los Angeles under ett decennium. Idag delar hon sin tid mellan Austin och Seattle, utbildar sig till pilot och kör racerbil, läser in talböcker och lånar ut rösten till datorspel, samtidigt som hon är poet, skriver manuskript och gör musik. Rock Me To Mars är MacDuffies uppföljare till Crush On You som kom förra året och ep:n är inspelad i Halversonics Studio i Austin. Förutom att spela in, producera och lira synt på plattan lirar Halverson även bas, orgel, piano, percussion, gitarr, dragspel och hackbräde, medan Paul Klemperer tutar saxofon och två trummisar medverkar. Rock Me To Mars innehåller elektronisk americana, som MacDuffie själv kallar sin musikgenre, och det ligger något i den. Låtarna på ep:n skiljer sig dock rätt mycket från varandra, men passar ändå ihop. Vi tar de från början: ”Rock me to Mars” är en syntig rocklåt med vacker melodi och kärlekstext. Den åtföljs av struttigt charmiga ”Because I couldn´t have you” vars texttema ni säkert har avslöjat genom att läsa titeln. Därefter följer den tuffare ”Better that way” med sitt sköna saxofonriff och vackert halvlugna 60-talsinfluerade ”Lay down & let go” är fullkomligt ljuvlig med sin sångmelodi och kör. Plattans enda cover är oväntat The Monkees-låten ”Sweet young thing” som här är extremt annorlunda arrangerad och framförd. Sist ut är tämligen raka popdängan ”Come for me” och tillsammans bildar dessa låtar en mycket njutbar liten skiva.

