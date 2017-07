Janet Martin är ännu en av dessa mångsidiga kvinnliga musiker, kompositörer och sångerskor som USA spottar ur sig. Martin kommer från Richmond i Virginia, har gett ut åtta cd-skivor hittills, men Eve Sessions är den första hon är helt solo på. Hon har själv producerat, spelat in, skrivit samtliga låtar och lirar alla instrument, samt sjunger.

Som åttaåring plockade Janet Martin upp gitarren första gången och sedan dess har det hänt grejer: hon turnerar och är minst lika framgångsrik i Europa som i USA, 30 av hennes låtar administreras via BMI och europeiska GEMA, hennes Passage från 2010 gick varm på radiostationer i över 12 europeiska länder och live uppträder hon antingen solo, med sin trio eller med fullt band. Musikstilarna hon ägnar sig åt är allt från bluegrass och countryinfluerad folk till elektrisk rock och blues. På Eve Sessions får man lite av varje och det är verkligen en lyckad platta Janet Martin skapat. Ibland svänger det läckert med slide (”Without your love”), ibland är det coolt och sexigt (”First bite”), ibland är det upplyftande och glädjefullt (”Big love and sunshine”), ibland är det lugnt och vackert (”I´ll still wait”), ibland folkligt mystiskt (”Black heart”), ibland 60-talspopigt (”Turn back time”) och vid ett tillfälle instrumentalt (”Bella”). Trots alla stilar, alla olika känsloyttringar och temposkiftningar lyckas Martin göra Eve Sessions till en jämn men variationsrik helhet som fungerar utmärkt, som man inte tröttnar på i första taget och som man länge kan hitta detaljer i som man tidigare inte uppfattat. Att Martin har en mycket tilltalande röst gör inte plattan sämre, och ljudet är utmärkt, så här finns inget att klaga på. När dessutom varenda låt är mer eller mindre skitbra, måste jag helt enkelt ragga upp Janet Martins tidigare album och utforska dessa också.

Betyg - 9 9 Mångsidigt och variationsrikt soloalbum utan dåliga låtar. User Rating: No Ratings Yet !

