Julian Brandt – Going To Nice; Ett år efter terrorattacken

Ett år efter terrorattacken i Nice, då en lastbil körde in i folkmassan på Promenade des Anglais, släpper Julian Brandt sin nya låt Going to Nice som framförs tillsammans med Marina Schiptjenko.

– Jag stod tillsammans med min fru och tittade på fyrverkerierna som avslutade firandet av Frankrikes nationaldag när det fruktansvärda inträffade. Jag hörde ett dån och skrik och så såg vi lastbilen köra in i folkmassan. Det går ej att beskriva paniken som spreds. Vi hade tur som inte hade hunnit gå längre mot vårt hotel och framförallt att vi inte hade med oss våra barn.

– Låten handlar om att försöka rädda ett förhållande, att hitta gnistan igen. Jag träffade min f.d fru i Nice där vi blev tillsammans sommaren 2000. Så här i efterhand konstaterar jag att den här händelsen blev dödsstöten för vårt äktenskap, berättar Julian.

På den kommande EP:n News samarbetar Julian med några av de största, inflytelserika personerna inom den tidiga svenska elektroniska scenen: Greg Fitzpatrick, Ralph Lundsten, Johan Vävare, Tom Wolgers och nu Marina Schiptjenko.

