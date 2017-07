Add Violence släpps den 21 juli.

Trent Reznor och kollegan Atticus Ross följer upp Not the Actual Events från i julas med ett nytt EP-släpp.

Add Violence finns ute digitalt den 21 juli och på CD den 1 september.

Add Violence

1 Less Than

2 The Lovers

3 This Isn’t The Place

4 Not Anymore

5 The Background World

Videon till ”Less Than” är regisserad av Brook Linder, med ”special thanks” till Jeff ”Llamasoft” Minter och Ivan ”Giles” Zorzin, och du ser den ovan.

