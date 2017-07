Boxaren – Pussel

Betyg - 4 4 Ett långt ifrån felfritt debutalbum av en artist med potential. User Rating: No Ratings Yet !

Boxaren debuterar med Pussel, en skiva inspelad live i studion, enligt pressreleasen. Kan det vara orsaken till att plattan låter som att den är inspelad inuti en plastdunk? Ljudbilden är dov och grumlig, vilket förstör lyssningsupplevelsen rätt rejält.

Den anonyme göteborgare som går under sitt alias Boxaren har själv skrivit i stort sett all text och musik till sitt första album. Undantag är musiken till två och en halv låt, tydligen. Han sjunger och lirar gitarr på skivan och texterna är på svenska. I kompet finns Kristoffer och Joel från The Harbour Heads, samt den amerikanske keyboardisten John Thomas (Captain Beefheart, Chick Corea, Brian Wilson m.fl.) och Ann-Sofie från utmärkta rockbandet The Spiders. James Salter har spelat in och mixat i dual mono, och det är väl där det har gått fel, misstänker jag, för ljudet på den här plattan låter inte alls bra. Mycket synd, men det kanske går att åtgärda till en andra upplaga framöver? Annars innehåller Pussel några riktigt bra låtar, samt en del grejer jag kan leva utan. Plattan är kort sagt rätt ojämn, och emellanåt lyckas inte Boxaren få till sången och (den ibland pretentiösa) lyriken riktigt. Det blir för långa meningar för att de ska framstå som fullt sångbara, men den biten är lättare att leva med än ljudbilden. Några av de låtar som sätter sig tämligen fort och som jag uppskattar mest på skivan är i alla fall ”Nyasfalterad”, Doors-aktiga ”Alltid kvar”, stråkförsedda ”Busstur” och ”Lägg ner”. Bra och intressanta grejer, stöpta i en sjuttiotalistisk form som tilltalar undertecknad. Mer av sådant till nästa platta från den mångsysslande 45-åringen, så kan den nog bli riktigt bra.

