Rockbandet Atomic Tom ger ut Radiohead-covern ”Burn the Witch”

Atomic Tom är ett amerikanskt rockband som består av Luke White på huvudsång, Eric Espiritu på gitarr och bakgrundsång, Ethan Mentzer på bas och bakgrundssång och Tobias Smith på trummor samt bakgrundssång. Bandet har släppt två album, två EP och ett antal singlar som nått ett flertal framgångar. Ett exempel på detta är från februari 2011 då de spelade in en coverlåt av Human Leagues ”Don’t You Want Me” för en 80-tals nostalgifilm,” Take Me Home Tonight”, vars musikvideo också innehöll karaktärer från filminspelningen.

Nu släpper de en ytterliggare intressant cover och denna gång är det Radioheads klassiska verk ”Burn The Witch” som står i fokus. Covern innehåller ett genuint och välgjort sound.

Här finns för Zeros läsare covern att ånjuta med Atomic Tom:



Kommentarer

Kommentarer