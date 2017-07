Norge väcker lyssnaren med en kraftsignal av hög rang via Once Awakes ”Ever So Cold”

Det norska dundret, såsom trash-metal-gruppen Once Awake, bildades 2004 under namnet ”Broken Silence”. Under en övergångsperiod i bandets historia lämnar sedan medlemmarna Hans Petter, Ørjan Paulsen och Mirco Peterus samarbetet. Efter en tid efter det uppstår en nyanserad riktning för bandets musik och i samband med det byts det gamla gruppnamnet ut till Once Awake. De nuvarande medlemmarna har varit aktiva i 10 år och har god erfarenhet av turnélivet. Debutalbum ”Ever So Cold” är en starkt raffinerad slutprodukt med brillians. Den har överlevt ända fram till album genom flera misslyckanden och hinder under produktionens gång. Gruppen har för sin rocktalang fått hedersutnämnade i metall-tidningar från Norge, Ryssland, England och USA. De har presenterats på radiostationer världen över.

Låtskrivaren och sångaren Frode Hennoe gick med i gruppen 2016. Zeros skribent har fått ta del av lite av bandets uttryck och tankar via honom. Frode brinner och har alltid brunnit fullt ut för musiken. En av hans insikter är att en livsstil med musik som passion tillsammans med en karriär med framgång bygger helt och hållet på kompromisser. Det får man lära sig den hårda vägen, säger han med ett leende. I slutändan blir det riktigt bra och det gör även Once Awake till en stark enhet fylld med full kraft och energi till sin publik.

Zero frågar honom om hur Once Awake nu skriver musik:

– Det är ganska enkelt och slumpmässigt för mig. Det som inspirerar mig att skriva texter och låtar är vanligtvis något som påverkar mig i vardagslivet, eller de evenemang som vi deltar i, något som ger oss ett större perspektiv på ett ämne eller bara andra människor som får oss till att reflektera och tänka i nya banor när de inspirerar oss genom att dela sina åsikter med oss.

Nu släpper det låten ”Ever So Cold”. Låten skrevs och spelades in med bandet innan Frode gick med (text och sång skapad av Martin Skarr). Trots det så berättar Frode att han ändå framför den med samma glöd och sinnesstämning som i låtens ursprungsversion. Vidare förmedlar han att de är extremt svårt att både vara ärlig om sig själv och att prioritera i första hand att nära och kära människor ska få det bättre i livet. Du fastnar då lätt i ett mentalt fängelse och dilemma utmattad och trött. Budskapet i låten ”Ever So Cold” är att inte glömma bort att även kunna leva sitt eget liv genom att undvika att styras helt av att andra människors liv och leverne.

Bered er på en rejäl ”åktur” för ”Ever So Cold” ljuder med komplett rocktalang ur skivan här:







