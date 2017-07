Mouth Of Clay – Darkened Sun

Efter ett och ett halvt decennium har äntligen Mouth of Clay fått upprättelse. Det lilla Salabandet lirade in sina demos som uppskattades av många, men inga skivbolag gav ut deras alster medan gruppen existerade. Tills nu, när italienska Akarma gjort Darkened Sun tillgänglig för världen.

Darkened Sun är en underbar platta för oss som gillar tung, 70-talsinfluerad, bluesbaserad rock och hårdrock. Skivan finns utgiven som dubbelalbum på lp, med extremt läckert skivomslag, samt dubbel-cd med ett flertal låtar som inte finns på lp:n. Bägge varianterna av plattan har i första svängen bara getts ut i 500 ex vardera, så var snabba att beställa dessa om ni vill ha originalpressen i hyllan. Och det borde ni vilja! Detta är nämligen grymt bra. Bandet, som existerade under 2000-talets allra första år, hade Hawkan Englund på sologitarr och Jocke Eriksson på sång och gitarr. Dessa herrar lirar idag i utmärkta Kee Man Hawk som nyligen albumdebuterade och nästan samtidigt uppträdde på Sweden Rock Festival. Vidare var Olle Frödin och Brunnkan Brunnqvist (trummor) samt Jugge Lindhult (bas) medlemmar i Mouth of Clay. Vad man har gjort här är helt enkelt att samla ihop sitt demomaterial från förr, vässa ljudet rejält och ge ut musiken till eftervärlden. Det är verkligen på tiden att alla får chans att höra denna katalog av kanonlåtar. Jocke Eriksson sjunger kraftfullt och känsligt samtidigt, ofta påminner han mig om Leslie West (Mountain) då denne var på topp som sångare, men Jocke har större variation på rösten, och det är ofta jag får rysningar när han tar i från tårna. Vidare skapar låtskrivaren och yxmannen Englund elektrisk magi på strängarna, och på de spår där det förekommer hammondorgel, spelad av John Lindholm, får man nästan Uriah Heep-vibbar ibland. Detta är en platta för er som inte kan få nog av det stuk Cream, Led Zeppelin, Mountain, tidiga Whitesnake, Toad och Robin Trower förgyllt världen med.

