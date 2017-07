Edward Ka-Spel från The Legendary Pink Dots berättade för Zero om sin medverkan på Cherry Reds nya 5CD-box om gothens ursprung.

I slutet av 1970-talet, i punkens kölvatten, seglade en märklig genre upp. Grupperna kunde ha namn som Screaming Dead och Dead Can Dance, låtarna titlar som ”Spit Upon Your Grave”, ”Morbid Silence” eller ”Dr Jeckyl and Mr Hyde” och subkulturens anhängare såg ut att tillbringa mer tid med att sova de vandödas sömn hängande upp och ner som fladdermöss i Draculas krypta än på beachen eller i solariet.

Nu släpper engelska Cherry Red boxen Silhouettes & Statues: A Gothic Revolution 1978-1986, som på fem CD med en 48-sidig bok samlar epokgörande spår från The Cure, Joy Division, Sisters Of Mercy, PiL, The Birthday Party, Adam And The Ants, The Mission, Southern Death Cult, Fields Of The Nephilim, All About Eve, Alien Sex Fiend, Bauhaus, Ausgang, Nico och många fler.

Läs den fullständiga låtlistan längst ner på den här sidan och beställ ditt exemplar via Cherry Red här: https://www.cherryred.co.uk/product/silhouettes-statues-a-gothic-revolution/

Legendariska The Legendary Pink Dots medverkar med ”Love Puppets” och gruppens frontman, kultfiguren Edward Ka-Spel, svarade på fem snabba frågor från Zero nedan.

Ibland vill band inte gärna ”medge” att de tillhör en viss scen, antingen det är goth, new romantic, britpop eller vad det nu kan vara. Hur känner du inför etiketten ”goth”?

– Personligen har jag aldrig varit förtjust i etiketter och jag kände alltid att The Dots såg till att vara omöjliga att kategorisera. Men med det sagt välkomnar jag det faktum att vi tagits så väl emot av många inom gothscenen och ofta bjuds in till olika festivaler i västvärlden.

Vad betydde ordet ”goth” för dig när det begav sig och vad var det som gjorde att en våg av artister med den framtoningen kom just då?

– ”Goth” ingick egentligen inte i någons musikaliska vokabulär i början av 80-talet, annat än i vaga formuleringar av typen ”gotiska influenser” i pressen när de skrev om exempelvis Bauhaus. Även om just Bauhaus ignorerades på ett skamligt vis i NME med flera. Jag blev medveten om gothrörelsen när jag gjorde några solospelningar i Vancouver 1986. Hela publiken var klädd i svart.

Vilka var dina egna influenser när du började och i vilka band som kom senare kan du se eller höra influenser från The Legendary Pink Dots?

– Jag hade lyssnat på tyska, psykedeliska grupper som Can, Ash Ra Tempel, Faust, Amon Düül II och tidiga Kraftwerk. Jag kan förstås inte undgå att nämna ett par fantastiska svenska band som Samla Mammas Manna och Älgarnas Trädgård heller.

The Legendary Pink Dots representeras på den här boxen av ”Love Puppets”. Vad kan du berätta om den låten?

– Den återspeglar helt enkelt en ganska spänd och djupt personlig scen i ett mörkt rum med ord som uttalats och ord som vill släppas fria men som finner sig vara fjättrade.

Och till sist, vilka kommande projekt har du i den så kallade ”pipelinen”?

– Jag har precis avslutat ett album och en turné i USA och Europa med Amanda Palmer. Nyligen släppte The Tear Garden, alltså mitt projekt med cEvin Key från Skinny Puppy, albumet The Brown Acid Caveat. Dessutom har jag färdigställt ett stycke med Steve från Nurse with Wound och skrivit omkring 15 nya låtar till The Legendary Pink Dots. Det finns ingen tid för vila i dessa rastlösa tider…

Silhouettes & Statues: A Gothic Revolution 1978-1986 finns ute nu på Cherry Red Records: https://www.cherryred.co.uk/product/silhouettes-statues-a-gothic-revolution/

CD1

1. SHADOWPLAY – Joy Division

2. RELEASE THE BATS – The Birthday Party

3. REMA-REMA – Rema-Rema

4. SHATTERED GLASS – Paranoia

5. CHARNEL GROUND – Section 25

6. FLOORSHOW – The Sisters Of Mercy

7. THE FEMALE MIRROR – Clock DVA

8. THE BLACK CAT – UK Decay

9. DEAD AND RE-BURIED – Alien Sex Fiend

10. SEVENTH DREAM OF TEENAGE HEAVEN – Love And Rockets

11. Q QUARTERS – The Associates

12. CARNIVAL OF THE GULLIBLE – In Excelsis

13. FEELS LIKE DANCING WARTIME – Nevilluxury

14. VAGUELY HUMAN – Flesh For Lulu

15. CROW BABY – The March Violets

16.D FOR DESIRE – All About Eve

17. BEAUTIFUL MONSTER – Folk Devils

CD2

1. FLOWERS OF ROMANCE – Public Image Ltd

2. BED CAVES – Danielle Dax

3. MOYA – Southern Death Cult

4. CAGED – 1919

5. THE HANGING GARDEN – The Cure

6. SOLITARY HABIT – S-Haters

7. THE ARCANE – Dead Can Dance

8. SAVING FACE – Years On Earth

9. BREACH BIRTH – In The Nursery

10. THE TENANT – Play Dead

11.GHOST – Part 1

12. CUTS OF LOVE – 13th Chime

13. ICE COLD IN – The Tempest

14.NIGHT CREATURES – Screaming Dead

15.AMONG THE RUINS – Bushido

16. FRIENDS – Portion Control

17. CREATION – Actifed

CD3

1. TABLETALK – Adam And The Ants

2. THE DARKLANDS – Balaam And the Angel

3. LOVE PUPPETS – The Legendary Pink Dots

4. INTO THE GARDEN – Artery

5. GIRLSOUL – Salvation

6. IN SHREDS – The Chameleons

7. FUGITIVE KIND – Schleimer K

8. BY THE RIVER – The Bolshoi

9. SCREAMING (FOR EMMALENE) – Gene Loves Jezebel

10.GALLERY OF SHAME – Lowlife

11. OUT OF THE MOVING LIFE OF CIRCLES – And Also The Trees

12.IS STILL – Siiiii

13.HEROIN (LIVE) – Tabathas Nightmare

14. ANGEL OF VENGEANCE – Brigandage

15. STONE HEROES – Penetration

16. L.A. RAIN – The Rose Of Avalanche

CD4

1. LEGACY – Furyo

2. STAY WITH ME – The Mission

3. SAETA – Nico

4. FRAGMENTS OF FEAR – In Camera

5. ANONYMITY – Dance Chapter

6. SINK INTO YOU – Ausgang

7. IN OUR ANGELHOOD – Cocteau Twins

8. MORBID SILENCE – Sunglasses After Dark

9. TREES COME DOWN – Fields Of The Nephilim

10. TRACEY’S BURNING – Anorexic Dread

11. TAKE IT ALL – Red Lorry Yellow Lorry

12. BURNING SKIES – Tones On Tail

13. SPIT UPON YOUR GRAVE – Blood And Roses

14.HIGH COST OF LIVING – Threat

15. STORM PAUSE – I’m Dead

16. LAST YEAR’S WIFE – Zero Le Creche

CD5

1. STIGMATA MARTYR – Bauhaus

2. PATROL – The Wake

3. RETURNING FROM A JOURNEY – Specimen

4. ORIGINAL SIN – Theatre Of Hate

5. BIRTHRITE – Attrition

6. THINGS WE NEVER DID – Sad Lovers and Giants

7. DR JECKYL AND MR HYDE – The Damned

8. THE HILL – Gloria Mundi

9. HIS BOX – Dali’s Car

10. THE DISEASED STRANGER’S WALTZ – Inca Babies

11. GHOST DANCE – Death Cult

12. EUTHENICS – Modern Eon

13. MIND DISEASE – Ritual

14. SHE CRIES ALONE – Skeletal Family

15. JACK – Bone Orchard

16.GHOST RATTLE – Hula

17. TWISTER – Rubella Ballet

Kommentarer

Kommentarer