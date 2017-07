Gary Numan tillbaka med nytt album

Släpps i september.

Pionjären Gary Numan offentliggör ett nytt album.

Uppföljaren till Splinter (Songs from a Broken Mind) från 2013 heter Savage (Songs from a Broken World). Temat är det post-apokalyptiska livet på vår planet efter klimatkatastrofen.

Skivan var ursprungligen planerad till 2016, men släpps nu den 15 september i år.

Hör singeln ”My Name Is Ruin” nedan.

Läs mer om de olika formaten och förbeställ här.

Savage (Songs from a Broken World)

1. ”Ghost Nation”

2. ”Bed Of Thorns”

3. ”My Name Is Ruin” 6:17

4. ”The End Of Things”

5. ”And It All Began With You”

6. ”When The World Comes Apart”

7. ”Mercy”

8. ”What God Intended”

9. ”Pray For The Pain You Serve”

10. ”Broken”

