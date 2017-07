Zoot Woman släpper ”Ordinary Face”

Den brittiska gruppen Zoot Woman lanserades på världsscenen 2001, då de släppte sitt debutalbum Living In A Magazine. De har kallats ”ett av de mest intressantaste electroclash-banden under 2000-talet” och deras skivor har fått goda omdömen i bland annat Pitchfork , Stereogum, NME, The Quietus och PopMatters. Deras talang har även resulterat i en fansskara över hela världen och ett flertal utsålda europeiska turnéer.

Electrogruppen består av medlemmarna Adam Blake, Johnny Blake & Stuart Price. Det senaste fullängdsalbumet kom i juni 2017 och inkluderade ett spännande samarbete med Kylie Minogue. Deras musikuttryck kan beskrivas som en fin balans mellan lika delar indierock, 80-tals- och 90-talspop samt electronica.

Det vilar en fin touch i deras senaste singelsläpp ”Ordinary Face”. Hör det här hos Zero!

Lyssna och se den intressanta videon här:



