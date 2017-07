Garient ger ut en exotiskt intressant cover av ”Sex On Fire”

Garient är en engelsk musiker som började att spela gitarr vid 15 års ålder och skrev sånger efter att ha hört sången ”Wonderwall” av ”Oasis” hos sina kusiner. Några år senare lärde han sig också att spela klassiskt piano.

Under de närmaste 10 åren var han varit aktiv in och ut ur band främst som sångare och gitarrist. Han valde dock senare att återvända till sitt soloarbete igen och då blev det också egen musikproduktion. Sedan kom några album under namnet ”Gareth Evans”. År 2005 släpptes det första soloalbummet, ”Thinking loudly”, som sålde hyfsat bra i Japan. Han har också släppt två elektroniska album.

2016 gjorde han en brittisk turné och en i New York, USA. År 2017 bytte han till soloartistnamnet ”Garient” och släppte 2 singlar covern ”Misery” och Kings of Leon covern ”Sex on Fire”. För närvarande jobbar han på ett album som beräknas släppas i slutet av 2017.

Han inspireras av att göra musik med mörkt tema som också fungerar som en sorts ventil för balans i hans liv.

Han säger att han älskar låten ”Sex On Fire” med Kings of Leon och med sin cover har han försökte uppnå att förmedla en egen annan känsla som låter Garient till skillnad soundet i den ursprungliga låten.

Här finns covern för dig att lyssna på:



