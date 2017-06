Master Servos ger väntande besked i ny electro-singel

Master Servos är det brillianta slutresultatet efter tio års vänskap, trots fallgropar längs med vägen. Musikprojektet sänder från sin musikbas i Columbus i Ohio och består av medlemmarna Ian Pushea och Matt Auxier.

Auxier blev tidigt starkt involverad i musik efter att ha introducerats till hårdrock. Den talangfulla musikern har varit aktiv i flera progressiva rockband såsom om EYE, The Pretty Weapons, Zao och Eyes Upon Separation.

Pushea är känd för att utforska lyrikteman om skuld, kärlek, sex och missbruk. Han beskrivs också ofta som manisk och oresonlig såsom person. Trots att duon inte är ett par som skulle funka optimalt tillsammans, har det udda paret ändå funnit harmoni i sitt samarbete.

Idag är duon influerad av artister som Depeche Mode, Ministry och Neon India. Deras musik är spännande och består av obehandlad magnetisk kemi, likt parets egna livshistorier. Med ett ankare i en lång instrumentation, vill publiken bara ohämmat dansa vidare till gruppens härliga tonerna fram till kvällens sista timma.

Master Servos ger den sköna vintage-synth-singeln ”I’ll Wait”. Let the music start right here:



