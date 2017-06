Spaced Out: The Story Of Mushroom Records

Betyg - 2 2 En bra kompilation av ett skivbolag med dålig inriktning.

Problemet med det Londonbaserade Mushroom Records, var att bolagets producent och boss, Vic Keary, ”[…] wanted Mushroom […] to give people a chance to listen to all [läs: samtliga] genres of music […]”. Hjälp, pust, vilken fruktansvärt dålig inriktning. Faktiskt ingen inriktning alls.

Grapefruit/Cherry Red Records, som nu kompilerat från bolagets katalog, menar själva att ”Mushroom issued a dizzying variety of records […]” och yr, nästan illamående yr, är precis vad man efter en genomlyssning blir, nästan förbannad på överambitiöse Vic blir man. Så låt oss nu gå till grunden med vad som var fel med Mushroom, för ni som läser detta kanske tänker ”jo, men det motkulturella 60- och 70-talet var ju eklektiskt och ville ju uppfattas som allt fjärran, eller hur?” Jo, fast om man räknar bort storbolagen så nischar sig ju småbolagen, och ju mer nischade de är desto intressantare blir de ju – se exempelvis på International Artists. Och visst var det psykedeliska 60- och 70-talet eklektiskt, men aldrig att det plockade in influenser som estetiskt inte förstärkte den av dem själva konstruerade uppfattningen om vad som var mystiskt och sinnesutvidgande: drönande sitarer bra – klämmiga dragspel inte bra, kusliga cembalos bra – glatt klingande oljefat inte bra, etcetera. Så kontentan: problemet med Mushroom var att Vic inte förstod att oljefat, pompös och straight rock, grekisk protestsång aldrig ska kombineras med ragas och introvert lysergisk folk. Av samma anledning som att exempelvis Kraftwerk och Mötley Crüe aldrig hamnat på samma blandband? Visst finns det guldkorn dock, men köp då hellre återutgivningar av Mushrooms få riktigt intressanta plattor: Magic Carpets självbetitlade är underbar, likaså Simon Finns Barrettskt störda ”Pass the Distance”.

Grapefruit/Cherry Red har dock som vanligt gjort sig förtjänta av guldmedalj vad gäller samtidsarkeologi, kompilerande och återutgivning. Inte deras fel att Mushroom egentligen inte går att kompilera.

Betyg:

Mushroom Records 2 av 10

Grapefruit/Cherry Red Records 8 av 10

