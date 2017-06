Betyg - 9 9 Vacker, romantisk och ibland mörk americana från sydvästra USA. User Rating: No Ratings Yet !

Joe City Garcia är namnet på mannen bakom Urban Desert Cabaret, vars musik är som en mix av Leonard Cohens och Bob Dylans, medan Garcias sångröst ligger närmare Steve Harleys. Shadow Of A Ghost innehåller drömsk, mjuk och samtidigt jordnära musik med många fina melodier och spännande texter.

I mitten av 90-talet blev Joe City Garcia en del av den musikscen från Joshua Tree, Kalifornien, där Fred Drakes välkända inspelningsstudio Rancho de la Luna fungerade som ett pulserande hjärta och dit allsköns musiker och band drogs. Har ni sett Foo Fighters dokumentärserie Sonic Highways så vet ni vad jag pratar om. 2014 återsåg Garcia några gamla vänner i Joshua Tree, vilket ledde till albumet Sometimes The Angels som utkom 2015. Shadow Of A Ghost är uppföljaren till den plattan och en riktigt lyckad uppföljare dessutom. Det finns ofta ett vemod i Urban Desert Cabarets låtar, men också ett mörker som i avslutande ”Flagman”. Samtidigt blöder en romantisk ådra genom låtarna som är svår att värja sig emot. Faktum är att man inte ens vill värja sig emot den. Det är befriande att följa med Urban Desert Cabaret på den här resan i sydvästra USA och ta del av de händelser och den värld Garcias lyrik beskriver. Här finns en stillsam magi, poetiska kvaliteter och ibland en känsla av att någonting mörkt och skrämmande väntar bakom nästa hörn. Joe City Garcia har lirat allt möjligt från tex mex, folk, garagerock, psykedeliskt och punk. Här lyckas han inkludera små korn av diverse, utan att göra Shadow Of A Ghost till en hård eller rockig platta. Däremot har han staplat finfina låtar som ”Windy voice”, Delta bar”, ”Ain´t got no blues” och ”Queen of light” på varandra. Så bara blunda och inhalera melodirikedomen.

Kommentarer

Kommentarer