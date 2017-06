The Texas Flood – Overworked And Underpaid

Walestrio som baserar sin musik på funk, hårdrock och bra energi.

Trots sitt bandnamn kommer The Texas Flood från Wales och inte USA, även om man skulle kunna lura sig på soundet också. Bandet lirar en tung groovegungande hårdrock på Overworked And Underpaid som inte alls är tokig, men en sak saknas…

The Texas Flood är en stabil trio, bestående av Ben Govier (bas, sång, keyboards), Tom ”Sawyer” Bradford (sång, gitarr) och Tom Williams (trummor, sång). Herrarna gör en dansant, ofta funkig men samtidigt tämligen tung hårdrock, som borde få det att vattnas i munnen på fans till t.ex. Electric Boys. Det är dansant, svängigt, riffvänligt och bandmedlemmarna har själva skrivit de tolv låtar Overworked And Underpaid innehåller. En annan likhet mellan de elektriska killarna och The Texas Flood är att de sistnämnda också låter som att de står och lirar med ena foten i det sena 80-talets mylla, vilket märkligt nog känns rätt modernt igen. Därmed tar likheterna mellan banden slut. Britterna blandar inte in några psykedeliska utflykter och i sanningens namn innehåller inte den här plattan några oförglömliga hits heller. Det betyder inte att de inte har fått till ett gäng riktigt bra låtar, för saker som ”Roses”, första singelsläppet ”Treading water” och avslutande ”Reason to run” sätter sig rätt fint efter ett par lyssningar. Jag gillar den här plattan, men som jag skrev inledningsvis, den saknar någonting viktigt: nämligen variation. När skivan är slut efter 48 minuter har man fått en överdos av funkigt groove, men det hade suttit ännu bättre om bandet vågat lämna det stuket vid några fler tillfällen än vad man gör. Annars finns här inte så mycket att klaga på. Killarna lirar bra, har frisk energi, och kan säkert få bättre betalt än vad skivtiteln antyder om man bara utvecklar helheten lite mer till nästa platta.

