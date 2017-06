Susanne Sundfør album- och Sverigeaktuell

Kommer till Stockholm i oktober.

Kritikerhyllade norska singer-songwritern Susanne Sundfør offentliggör albumet Music for People in Trouble, som släpps den 25 augusti.

Temat för skivan är den värld vi lever i med dess miljöproblem och politiska motsättningar. Inspirationen kom från en resa till Nordkorea och Amazonas djungler.

Music for People in Trouble

1. Mantra

2. Reincarnation

3. Good Luck Bad Luck

4. The Sound Of War

5. Music For People In Trouble

6. Bedtime Story

7. Undercover

8. No One Believes In Love Anymore

9. The Golden Age

10. Mountaineers

Hör singeln ”Undercover” ovan.

Den 12 oktober spelar Susanne Sundfør på Södra Teatern i Stockholm. Biljetter släpps fredag 9 juni klockan 09.00 via LiveNation.se.

Kommentarer

