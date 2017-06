Betyg - 6 6 Akustisk gitarrduo från Belgien visar framfötterna på debutalbumet. User Rating: No Ratings Yet !

Lathouwers & Barbiers gemensamma historia är kort. De började inte lira tillsammans förrän 2015 och No Time For Rock n Roll är således singersongwriterduons debutalbum. Med enkla medel: sång och varsin akustisk gitarr, samt tre ynka dagar i en studio har belgarna lyckats riktigt väl.

Ibland behövs det inte så mycket för att skapa en utmärkt platta på kort tid, men det lär underlätta att vara så skickliga musiker som Walter Lathouwers and Bart Barbier är. Så har de också lirat, var för sig, under många år. Lathouwers har spelat gitarr sedan åtta års ålder och är självlärd, medan Barbier lärde sig klassisk gitarr som sjuåring innan han upptäckte Jimi Hendrix och Richie Blackmore och gick över till elgitarr. Därefter har han arbetat som musiklärare och studiogitarrist. No Time For Rock n Roll innehåller tolv låtar, som förutom covern på Bob Dylans klassiker ”The times they are a-changin´” är skrivna av herrarna själva. Visst är Dylan-låten ett något fantasilöst val av cover, men faktum är att duon gjuter nytt liv i den med ett annorlunda arr och mycket känsla i framförandet. Musikaliskt pratar vi annars en mix av rock – trots vad skivtiteln antyder – blues, folk och pop. Det svänger rätt bra och flera av låtarna är utmärkta, om än inte alla. Speciellt uppskattar jag stillsamt vackra ”Love my heart”, inledande ”The old shirt” och ”The man from Manhattan” för att nämna några. I dagsläget har Lathouwers & Barbier hittat en sångare och ett fullt kompband, samt börjat jobba på nästa platta. Således kan man förvänta sig ett något större och mer utvecklat sound till nästa skivsläpp, men det bör inte hindra någon från att ge No Time For Rock n Roll ett öra innan dess. Åtminstone inte om man gillar akustiskt sväng, fint gitarrlir, snygg sång och en jordnära, känslig musikalitet.

