Tyska syntduon X Marks The Pedwalk har en historia tillbaka till 1988 då gruppen bildades. 1996 slutade man ge ut plattor, och kom inte tillbaka förrän 15 år senare. Mellan återföreningen och Secrets har man gett ut tre fullängdare och sammanlagt är Secrets gruppens nionde album.

X Marks The Pedwalk består av Sevren Ni-Arb (syntar, datorer och programmering, samt sång) och Estefania (sång) som fyllt sitt album Secrets med nio låtar. De jobbar med ett rent, lättlyssnat sound, tydliga refränger och raka, taktfasta rytmer. Det här är således ingenting som är svårt att ta till sig, men heller ingenting nyskapande eller överväldigande. Personligen skulle jag beskriva det hela som dansant syntpop, designad för såväl dansgolv som sofflyssning, med tydliga melodier, engelska texter som är lätta att uppfatta och ett relativt varmt sound. Secrets är inte det bästa eller mest minnesvärda jag har hört inom genren, men det är absolut en mycket trevlig och bra platta med flera sköna, lättnynnade låtar. Fans till riktigt mörk, experimentell och hård syntmusik tycker nog att det här är för mesigt och trallvänligt, men jag anser att bandet håller sig inom ramarna för vad som är acceptabelt när det gäller kommersialism. X Marks The Pedwalk går inte till extremer åt vare sig ena eller andra hållet, utan gör musik som torde suga upp en relativt stor ”mainstream” syntpublik och det kanske inte låter så spännande eller tilltalande, men då en bra låt alltid är en bra låt och det finns tillräckligt många sådana på den här plattan, bör albumet fungera för fans av t.ex. Depeche Mode, OMD eller The Human League. Inte för att X Marks The Pedwalk låter som kopior av nämnda band, men gillar man dessa funkar detta också.

