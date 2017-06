Moodblanc-Magnus möter Medsound (igen)

”Under the Same Skies” får två nya mixar.

Housespåret ”Under the Same Skies”, från den göteborgsbaserade sångaren Magnus Dahlöf och spanska Medsound, släpps i dag i två nya versioner. För mixarna står Diana Boss respektive Monoteq & Grisha Gerrus. Hör båda längst ned på sidan.

Eller som Magnus själv säger om originalversionen: ”När den här låten blev till så tänkte jag i bilder. Det blev en film i mitt huvud när jag hörde instrumentalen. Jag såg en man som sitter på en säng med fotografier av sin älskade. Han klär upp sig och går ner till sin bil. Det är L.A, palmer, kväll, neonljus… Han stannar vid trafikljus och ser en convenience store längre fram. Han går in, kommer ut med en röd ros och en spade. Han kör vidare och kommer fram till en kyrkogård. Han går till sin älskades gravsten… I don’t know where you are. I don’t know what you do. Under the same skies and I am missing you like crazy. Used to be the only one. Now I’m just the lonely one. Under the same skies and I’m missing you like crazy.”

Kommentarer

Kommentarer