Joe Wood släpper den 80-talsinspirerade singeln ”Alone”

Efter den mer r&b-drivna singeln ”Rush” är den New York-baserade musikern Joe Wood tillbaka med den mer electropop-doftande låten ”Alone”.



”Alone” är en 80-tals doftande synthpoplåt där texten handlar om ett farväl. Vi på Zero gillar den så mycket att vi direkt adderarade den på Zeros Spotify-lista. Så gillar du pricis som oss artister som bland annat St. Lucia och The 1975, klicka på play.



