Night Comes Down – 60s British Mod, R&B, Freakbeat & Swinging London Nuggets

Förbisedda guldkorn från 60-talet.

RPM / Cherry Red samlar 87 förbisedda guldkorn från 60-talets Swinging London i 3CD-boxen Night Comes Down.

Hur mycket kan man gräva ut ur 60-talet innan musiken tar slut? Att döma av Cherry Reds samling Night Comes Down har vi inte nått bottenskrapet i tunnan än. Med en inriktning på ”60s British mod, R&B, freakbeat & Swinging London nuggets” innehåller 3CD-boxen inte de välkända hitsen från decenniet, utan 87 mer eller mindre förbisedda guldkorn för entusiasten. Jag kan medge att jag inte var bekant med The Gnomes of Zurich, Ken Moule’s London Jazz Chamber Group eller Davey Payne & The Medium Wave, för att bara nämna bara ett par exempel.

Kvaliteten är genomgående hög och man behöver inte klia sig i beatnikskägget alltför länge innan man kommer fram till att 60-talet lever och frodas i högönsklig välmåga. Men det är inte bara kuriositeter för konnässörerna. Även kända namn som The Moody Blues, Alexis Korner’s Blues Incorporated, Twinkle, Twiggy, Spencer Davis Group, The Alan Bown, Laurel Aitken, The Crazy World of Arthur Brown, Episode Six och Big Jim Sullivan med flera medverkar.

Det är bara att börja gräva. ”Blow Up” med The In Crowd är förstås hämtad från Antonionis Swinging London-klassiker med samma titel. James Royals ”Work Song” är en stark version, även om den inte riktigt kan mäta sig med Oscar Browns original. The Clockwork Oranges ”Ready, Steady” ”hyllar” The Beach Boys ”I Get Around” på gränsen till plagiat och Spencer Davis Group visar på ”Short Change” hur långt man kan komma med funkiga trummor och munspel.

Jag tror mig veta att ingen mindre än Ritchie Blackmore medverkar som studiomusiker på Heinz With The Wild Boys ”Big Fat Spider”, och om jag inte är helt felunderrättad spelar han även på Glenda Collins ”You’re Gonna Get Your Way”. Blackmores framtida Deep Purple-kollegor Ian Gillan och Roger Glover finns representerade med Episode Six-singeln ”Mr Universe”. Och The Rocking Vickers gitarrist är en viss Ian ”Lemmy” Kilmister, långt före Motörhead.

På CD3 börjar det bli psykedeliskt med tolkningar av The Beatles ”Tomorrow Never Knows” (av The Mirage) och Donovans ”Sunshine Superman” med Big Jim Sullivan. The 23rd Turnoff konstaterar med titeln ”Flowers Are Flowering” det uppenbara på ett sätt som jag väljer att betrakta som inspirerat. Och till sist får Tony Rivers & The Castaways underkänt i tyska för ”Einer Kleiner Miser Musik”.

