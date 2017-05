Nytt projekt från Kents gitarrist

Innesi är ett kreativt projekt mellan Isabelle Erkendal och Sami Sirviö (Kent). Efter att Sami arbetat med gruppen West End Girls där Isabelle var sångerska bestämde de sig för att göra ett album tillsammans.

Sami Sirviö känner de flesta till som gitarristen i Kent. Numera huserar mest i studion och är producent och keyboardist i The Mobile Homes. Isabelle har förutom att varit medlem i West End Girls haft en stor hit som barn med låten ”Rosa Helikopter”. Hon har också arbetat med Wolfgang Flür på spåren ”Axis Of Envy”, ett projekt Wolfgang hade med Bon Harris (Nitzer Ebb) och ett spår som heter ”Staying In The Shadow” av Wolfgang och Jack Dangers (Meat Beat Manifesto). Båda spåren finns på Wolfgang Flürs album Eloquence: The Complete Works.

Första singeln ”Time of Silence” från Innesi får vi höra under hösten.

Texter och musikaliska idéer -Isabelle Erkendal

Musik – Sami Sirviö och Andreas Brun

Producent – Sami Sirviö

