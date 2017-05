The Art of Noise – In Visible Silence: Deluxe Edition

Warner återutger The Art of Noise: In Visible Silence från 1986, gruppens första album efter splittringen från Paul Morley och Trevor Horn, i remastrat 2CD-format med b-sidor, mixar och mängder av rariteter ur bandarkiven.

The Art of Noise (huruvida de heter så med eller utan ”The” är, som jag förstår det, en källa till ändlös debatt bland AoN-nördar) var ett till synes anonymt, ansiktslöst studioprojekt från kompositören Anne Dudley och producenterna Gary Langan och JJ Jeczalik, till en början förstärkta av Trevor Horn och den pretentiöse propagandaministern Paul Morley. På beprövat ZTT-manér ”gömde” de sig bakom pseudo-intellektuella citat och mystiska illustrationer.

Men trots att det rörde sig om instrumentalmusik där eventuell sång (eller lika gärna tal) ofta var hämtad från samplingar, hade The Art of Noise alltid en känsla för popmusik som gjorde att det kändes helt självklart att lyssna på dem som pålitliga leverantörer av catchy popsinglar.

När jag återbesöker In Visible Silence slås jag av den funkiga basgången och Chic-gitarren på ”Paranoimia”, det elektrojazziga groovet på ”Eye of a Needle”, James Bond-atmosfären och den kolossala orkesterväggen i ”Legs”, det imponerande övermodet att göra 80-talselektronik av Duane Eddys ”Peter Gunn” (jag kan fortfarande inte svara på om de lyckades)… En orgie i ljud.

CD1 fullbordas av den klassiska b-sidekavalkaden ”Hoops and Mallets”, ”Something Always Happens”, ”Why Me?” och ”A Nation Rejects”.

CD2 utgörs förutom 12”-mixarna till ”Legs”, ”Peter Gunn” och ”Paranoimia” av outgivet arkivmaterial, tidiga och alternativa versioner, som grävts ut inför den här utgåvan. Bland annat får vi höra Dudley, Jeczalik och Langan jamma fram idéer till ”Legs” live i studion. Läs mer om det i det informativa häftet som medföljer skivan.

Och till sist: precis som James Bond alltid gör, kommer The Art of Noise tillbaka. För som det står på konvolutet: ”The first work in the Art of Noise Adventure Series, Three Go Mad in Faversham. Coming next: Life with Derek and Dai (in no sense?).”

