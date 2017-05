Haywireband – Rock You Like The Ocean

Haywireband hade den 26 april releasefest för sin EP Rock You Like the Ocean på Strike i Västerås. Jag kunde dessvärre inte deltaga under kvällen men jag har lyssnat på EP:n och försökt sätta tankarna på papper.

Jag är inte och har aldrig varit något direkt countryfan. Det finns inte i mitt blod. Visst att jag kan sjunga med i de flesta låtar från Rascal Flatts platta Me and My Gang, men längre än så sträcker sig inte mitt countryintresse. Därför känns inte heller Haywirebands musik som något som borde falla en postpunkare som mig i smaken, men jag är mer än positivt överraskad av Rock You Like the Ocean.

Jag lyssnar alltid efter en känsla i låtarna jag recenserar. Det är det enda som spelar roll. Rock You Like the Ocean är en EP som går i kärlekens tecken, och Gottbergs röst är perfekt i det avseendet. Även om musikstilen inte är min favorit så är det som balsam för själen. Det är så lugnt och lätt att relatera till och på det viset blir det en enkel tillflykt om psyket sviker och man bara behöver ”vara”.

Jag är speciellt tagen av låten med samma namn som plattan, ”Rock You Like the Ocean”. Den börjar med textraden ”If only I could hold you” och även om det är simpla ord så träffar de en rätt i hjärtat om man är en hopplös romantiker, och vem är inte det innerst inne? Det här är en EP för en längtande själ.

Jag är också sjukligt förtjust i ”The Girl with the Crooked Smile”. Det är som en ren och skär kärleksförklaring. ”There’s nothing I don’t wanna do, for the girl with the crooked smile”. Vem vill i n t e få höra det? Pricksäker och ärlig text. Tummen upp för det!

Jag är imponerad av Haywireband och den här EP:n. Det är en riktigt proffsig produktion och bakom den står duktiga musiker!

