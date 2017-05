Husky Tones – Who Will I Turn To Now?

Husky Tones inleder Who Will I Turn To Now? tungt, bullrigt och malande med vildsinta elgitarrer och sång av Victoria Bourne, som är ena halvan av duon. Den andra heter Chris Harper och står för det primitiva gitarraseriet.

Husky Tones är en engelsk punkbluestrio som med enkla medel piskar upp rejält, fuzzat sväng när de är på det humöret. Victoria Bourne lirar trummor och percussion utöver att sjunga och Chris Harper sjunger och lirar percussion förutom att plåga livet ur gitarrsträngarna. Bandets platta består av tio spår och visst finns här några lugnare låtar också, men merparten är det bra klös och driv i. Ta bara ”One good reason” och försök sitta stilla till den på hög volym, eller de två inledande höjdpunkterna ”Round the wrekin” och ”Momentum”, för att inte nämna den absoluta topplåten ”These hips were made for you”. När bandet lugnar ner sig tillkommer ett drag av folkpop, det hela blir mer melodiöst och vore det inte för Bournes röst skulle man kunna tro att det är ett helt annat band som lirar. När man hör ”The island of barbed wire” som berättar den sanna historien om Victoria Bournes farbror som fängslades på The Isle of Man för att han råkade vara tysk och bodde i England när kriget bröt ut, och vackra ”Put your arms around someone you love”, är det bara att konstatera att även dessa mer allvarliga och stillsamma sidor av bandet har något att ge. Men i slutänden är det ändå när Husky Tones ger järnet som jag älskar dem som mest. Ni som liksom jag gillar band som The Kills, Bob Log III, Deltahead och Baskery (även om de sistnämnda lirade mer countrystomp än punkblues) bör absolut kolla in Who Will I Turn To Now?

