Betyg - 8 8 Nattmusik med tanke i såväl lyrik som musikaliska uttryck.

Det var några år sedan Kerim Arhan gav ut utmärkta Get On With It, men på sistone har han suttit i sin pappas orientaliska mataffär på Stortorget i Malmö under nätter och tidiga morgnar innan butiken öppnat och skapat Poetry In Broken English.

Förutom sessionerna i faderns affär har Arhan skrivit materialet till sin nya skiva i Istanbul och på Öland, men man får ingen splittrad känsla av att plattan tagit form på så olika ställen. Snarare tvärtom. Poetry In Broken English känns väldigt homogen och genomtänkt. Den är stillsam, eftertänksam, vacker och ful, mörk och dov, sökande och naturligt nära. Typisk nattmusik. Tre singlar har redan släppts från skivan: “In the endless home of space”, “Nuruosmaniye” och “Poetry in broken english”. Men Kerim Arhan är egentligen ingen singelartist. Han skriver inte hits eller låtar att gå omkring på staden och nynna till. Skivorna är helheter och bör avlyssnas som sådana. Arhans musikaliska och textmässiga värld är som en vandring i underjordiska grottor och man kan inte hoppa in och ut ur dem med bibehållen upplevelserikedom, så för att få ut multum av Poetry In Broken English är det bäst att förlora sig helt och fullt i skapelsen och ta in hela sammanhanget. Åtminstone är det så jag känner för hans skivor. En roman läser man inte bara spridda kapitel ur och en film nöjer man sig inte med att bara se vissa scener ifrån. Likaså är det med denna musikaliska upplevelse. Med det inte sagt att vissa låtar är bättre än andra, men inga pusselbitar är onödiga här. Arhan har själv sagt att han ville skapa ett tematiskt album som motpol till den digitala kulturens utveckling och det har han lyckats väldigt väl med.

