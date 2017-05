Johan Agebjörn & Mikael Ögren – We Never Came To The White Sea

Betyg - 9

We Never Came To The White Sea är som en atlas över den resa i Karelen som musikanterna Johan Agebjörn och Mikael Ögren gjort tillsammans, en atlas bestående av elektronisk musik, piano, extremt lite sång och spännande låttitlar.

Tänk Jean Michel Jarre, Tangerine Dream, Vangelis, Twice A Man och Klaus Schulze. Tänk främst instrumentala, elektroniska, melodiösa stycken, men också lite textlös sång av Sally Shapiro på sina ställen, samt viskande syntetisk sång i ett par spår med text, om än ohörbar sådan. Musiken här är ofta vacker, meditativ, stilfullt behaglig, spännande, elegant och storslagen. Sedan om man vill kalla det för new age, ambient (personligen anser jag att det händer alldeles för mycket för fort i Johan Agebjörn och Mikael Ögrens musik för att kalla den ambient, men då utgår jag från hur genreskaparen Brian Enos ambienta musik låter) eller bara syntmusik är upp till var och en. Detta är i alla fall en mycket händelserik, rytmisk och tilltalande skiva, baserad på musikanternas resa i Karelen och däromkring. Låttitlar som ”As I passed the Vyartsilya border crossing”, ”Motor stop. 6 km to Suoyarvi”, ”The lights of Lakhkolampi pass by” och ”Sunset in Vodlozerski” är inte bara svåra att stava till, utan också som en karta över duons färdvägar. Mycket sympatiskt, och dessutom ger titlarna en extra dimension till lyssningen av plattan, samt den inre film man får på näthinnan när man hör den. Det är bara att låta fantasin flöda samtidigt som tankarna dirigeras av Johan Agebjörn och Mikael Ögrens musikaliska utflykter, men visst blir man samtidigt sugen på att uppleva och se med egna ögon hur dessa tonsatta platser verkligen ser ut.

