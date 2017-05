Ducks! ger ”electrokonsert” tillsammans med grodor i kör i ”Giant World”

Det experimentella elektrobandet Ducks! består av australierna Ani Bagley och Craig Schuftan. De skriver elektronisk musik som folk kan dansa och drömma till samt med inslag av Disney och disco. De ger sig även ofta ut och samplar nya ljud via fältinspelningar. Gruppen bildades 2014, med en bas för sitt skapande i självaste Berlin. Debutalbumet ”Ding Ding Ding” kom år 2016. Det klättrade snabbt upp på listorna och gruppen erhöll samma år som plattan kom ut Australian Music Prize.

Bandets första uppträdande var 2015 då de stöttade Jarvis Cocker under filmpremiären av ”Pulp: A Film About Love and Supermarkets” Efter det har de turnerat frekvent i både Tyskland, Storbritannien och Australien. Duon gör inte bara musik för diskogolven. De har t.ex. skapat ljudspåret ”Not a People Person” med Sam Simmons för BBC Radio 4, och har spelat in ett CD-ljudspår som ska följa Paenhuysens bok ”The Shape in the Air”. Vidare ska Ducks! medverka som konstnärer på Blitz, ett event för samtidskonst i Valletta, Malta. Projektmålet är att utforska betydelsen av repetition i musikstycken. Parets inspiration från diskon kommer från Sister Sledge, Tom Tom Club och Basement Jaxx och John Cages ”Water Walk”.

Sången ”Giant World” beskriver känslor av isolering och maktlöshet följt av lättnad, beskrivet som en utflykt från djupet av havet till stranden vid en minikanal. Låten börjar med kalla och mörka loopar samt ”ticks och pops” från fiskkommunikation. Den avslutas med kväckande slingor från en gryningskör bestående av riktiga grodor (en inspelning som genomfördes på strandkanten av Berlins Landwehr-kanal under våren 2016). Spåret kommer från albumet ”Nak Nak”, som är ett album som lever sitt ”musikliv” i en akvatisk miljö. På plattan utforskar duon livet i vatten, från små dammar och klipppooler till stora och mörka oceaner.

Lyssna in er här på deras unika och delikata elektro pop (Det är det väl värt!):



