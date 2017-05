Det franska elektro-pop-stjärnskottet Yelle släpper ”Interpassion”

Yelle är franskyskan Julie Budet som kommer från Saint-Brieuc, en liten stad i Bretagne, nordvästra Frankrike. Yelle fick rampljuset på sig i samband med uppmärksamheten 2005 via singeln ”Je Veux Te Voir”. Albumet ”Pop Up” kom 2007 och uppföljaren till det ”Safari Disco Club” utgavs år 2011. Julies elektroniska musik är producerad av Grand Marnier.

Spåret ”Interpassion” skrevs strax efter det att artisten hade avslutat turnén “Complètement Fou”. Låten handlar om all den kärlek som Yelle kände, mottog och delade med sig över hela planeten under turnén. Den speglar den öppenhetensanda som fanns med hela tiden från ett land till ett annat, men som även står i stark kontrast till de stora och globala konflikterna i dagens politiska och sociala samhällen. Atmosfären i ”Interpassion” återuppväcker också känslan från de franska låtarna ”Zoolook” av Jean-Michel Jarre och Alain Souchons ”Vous êtes lents” och under rubriken; -Geo-Pop-litics!!!

Här ser du deras ack så underhållande video till ”Interpassion”:



