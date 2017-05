”He’s a knobhead!” lyder omdömet om Donald Trump på Black Grapes comebacksingel.

Shaun Ryder och Paul ”Kermit” Leveridge i Manchesterfunkprojektet Black Grape följer upp nyutgåvan av klassikern It’s Great When You’re Straight… Yeah med ett nytt studioalbum, gruppens första sedan 1997.

Pop Voodoo släpps den 7 juli och förstasingeln heter ”Everything You Know Is Wrong”.

Se videon och ta del av duons samhällsbudskap ur Manchesterperspektiv ovan.

