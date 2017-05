Världspremiär för Avfall – ”Vi vill göra musik som är kall och hård och omesig”

Zero kan i dag presentera världspremiären av videon till bandet Avfalls debutsingel ”Mental Preparation”. Bakom namnet Avfall döljer sig en erfaren duo, djupt rotad i 1980-talets postpunk.

Avfall är det musikaliska mötet mellan Joel Segerstedt och Daniel Söderberg. Den förstnämnde har en gedigen punkbakgrund med band som Hjärtattack och The Open Up and Bleeds, medan Daniel Söderberg bland annat gett ut musik under namnet Dwayne Sodahberk.

”En sorts postpunk” lyder den officiella beskrivningen av Avfalls musik. Daniel Söderberg utvecklar.

– Avfall var något som bara råkade bli till. Vi hade spelat tillsammans tidigare i olika sammanhang men fick lust att göra något sådant här. Jag börjar bli så gammal att jag bara vill göra sådant som jag tycker om. Jag är förtjust i våldsam och monoton musik från 1980-talet, Neubauten och Swans, Sonic Youth och Skinny Puppy uppblandat med Bathory och mer oljudig hårdrock, säger han.

Avfall är inte Daniels och Joels första gemensamma musikaliska projekt. De har spelat ihop i bandet Kaninmannen och har även gjort filmmusik tillsammans. Nu sammanstrålade de under några kvällar och spelade in åtta låtar.

– Vi försöker hålla det enkelt, två ackord och ett riff, korta låtar. Distad Casio-trummaskin och gitarr, säger han.

Debutsingeln ”Mental Preparation”, som gästas av Johan Rönnkvist, som också var med i Kaninmannen, bygger på en idé som Daniel hade liggande.

– Det var något som jag hade snickrat innan som råkade passa in. Men det finns egentligen inte så mycket att säga om våra låtar, jag vill göra musik som är kall och hård och omesig. Det är lite mycket snäll musik i Sverige, jag vill att den ska vara osnällare, säger han.

”Kall och hård och omesig” passar även in som en beskrivning av videon, som är inspelad av Anders Carlborg, sångare i bandet Knifven.

– Vi filmade den i Beckers färgfabrik i Gröndal. Det är en enorm byggnad som snart ska rivas. Det känns nästan klyschigt med kall hård postpunk i en sådan miljö. Anders hade en idé att vi skulle ta oss in i en övergiven fabrik och filma. Nej, vi bad inte om lov att få filma där, säger Daniel.

I mitten av juni släpps Avfalls debutalbum, som har samma namn som singeln. Här får den som gillar musik från 1980-talets mitt med taggiga gitarrer och trasiga synthmattor sitt lystmäte.

För några veckor sedan gjorde Avfall sin scendebut, som förband till Kas Product. I slutet av maj blir det ytterligare en spelning i Stockholm.

– När vi startade tänkte vi att vi ger ut en kassett och sedan lägger ner. Men nu kanske vi fortsätter eftersom skivbolaget lagt ner tid på oss. Vi har gjort en ny låt sedan dess, som påminner rätt mycket om det första vi gjorde. Det är tung modulsynthbas och trummaskin med gitarr ovanpå. Det är vårt recept.

