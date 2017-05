Två kända sångare bildar nya duon Us

Den skotsk-svenska duon Us består av ex-Genevasångaren Andrew Montgomery och Lowes frontman Leo Josefsson, som tillsammans skapar filmisk, vacker, elektronisk pop.

Us debutsingel ”Till the Dying of the Light”, är ett elektroniskt epos som tar sitt avstamp i 80-talets syntiga Depeche Mode och Cocteau Twins drömska ljudlandskap, inbäddat i soundtrack som Blade Runner.

Us är det intressanta resultatet av samarbetet mellan Andrew Montgomery (sång), f.d sångare i skotska bandet Geneva, och Leo Josefsson (synthesizers), frontman i Svenska Lowe. De började skriva tillsammans 2015, några månader efter att Montgomery flyttade till Sverige.

En kombination av Leos episka vägg av syntar blandad med Andrews distinkta, treoktaviga röst på debutsingeln ”Till the Dying of the Light” gör att vi på Zero anser detta vara ett av veckans starkaste släpp.

