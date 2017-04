Elektropopparen Marnie (Helen från Ladytron) släpper ”Lost Maps”

Ladytrons frontfigur Helen Marnie släpper härmed sit nya spår ”Lost Maps” och med en känslomässigt laddad video därtill. Låten är från hennes kommande album ”Strange Words And Weird Wars”, som släpps den den 2 juni 2017 och via Disco Piñata. Inom de tio magiskt pulserande spåren på soloplattan hittar du de mest imponerande delarna av Marnies talang. Hon påvisar med det åter igen att hon kan ses som en av de mest respekterade pionjärerna inom elektronisk musik.

I september 2012 återvände Marnie till Glasgow efter många år i London. I Glasgow fortsatte hon sedan att vidare skriva musik vilket gav ett framgångsrikt album 2013 och en solokarriär. Den kommande och andra skivan från henne är en platta där hon skrivet alster under påverkan av livet, kärleken, förluster, politik och 80-talet. Marnie har lyckats skapa ett album som på djupet innehåller intellekt bakom vad som på ytan bara verkar vara melodisk pop i nutiden.

Albumöppnaren ”Alphabet Block” nickar inbjudande till samtida elektro-pop-konstnärer. ”Electric Youth” kanaliserar 80-talets elektropop, visualisera Pat Benater med en M83:a. ”A Girl Walks Home Alone At Night ” skänker en känslan av en odelad b-sida från en kultvampyrfilm. ”Summer Boys” fångar stämningen ur en lung sommardag då du läser stulna Mills & Boons böcker. Den nu aktuella singeln ”Lost Maps” kommer at bli en riktig slangdänga på dansgolven runt om i världen. Det är ingen tvekan om det.

”Lost Maps” lyssnar du bäst på här:



