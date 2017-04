Bobby ”O” – Freedom in an Unfree World: Expanded Edition

Betyg - 8 8 Bobby O träffar rätt både på radio och på dansgolvet. User Rating: No Ratings Yet !

Engelska Cherry Reds label Cherry Pop återutger electropionjären Bobby O:s debutalbum Freedom in an Unfree World i remastrat och expanderat format med fem bonusspår.

Om jag ritar upp ett ”tag cloud” eller sånt där brainstorm-flödesschema på whiteboarden med nyckelord som ”italo”, ”electro”, ”hi-NRG” och ”Pet Shop Boys” runt omkring, vilket blir då namnet som hamnar i centrum med tjockt tusch? Givetvis ”Bobby O”, vilket du redan har räknat ut genom att listigt läsa rubriken ovan.

Den som intresserat sig det minsta lilla för Pet Shop Boys historia känner till namnet Bobby ”O”, den excentriske producenten som Neil och Chris besökte i USA för att göra sina första inspelningar omkring 1984. Nu återutger Cherry Red Bobby Orlandos debutalbum Freedom in an Unfree World från 1983 med ett par tidiga singlar och dansmixar som bonusspår, och jag förstår genast bättre varför Chris & Neil var så angelägna om att anlita Bobby O som producent. Jag trodde nog lite fördomsfullt att Bobby O kunde tillhandahålla ett visst sound, men att hans låtskrivande var mycket svagare än tidiga Pet Shop Boys. Men Freedom in an Unfree World handlar inte alls bara om grooves för dansgolvet, utan bjuder genomgående på välskrivna, refrängstarka låtar för radio med ett svulstigt 80-talssound byggt runt syntpukor, trummaskiner och mängder av cowbell.

