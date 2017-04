Joe Goddard – ”Det är inte helt lätt att få allt att klaffa bara sådär, det tar lite tid”

Joe Goddard är mest känd som en av sju medlemmar i Hot Chip, som sedan år 2000 har släppt sex kritikerrosade album vilka har banat väg för dagens indietronica. Hur känns det då att debutera som soloartist efter 17 år som musiker? Max Blomberg fick en pratstund med electro-konnässören Goddard i samband med hans Sverige-besök för några veckor sedan.

– Synthesizer. Jag tror att jag har upprepat ordet synthesizer typ 30-40 gånger i varje intervju inför releasen, du borde nästan hålla räkningen nu medan vi pratar, varnar Goddard med ett skratt.

Jag träffar en avslappnad och förväntansfull Joe Goddard på Sturehof i Stockholm, ett stövelkast från Obaren där han ska spela senare under kvällen. Soloplattan Electric Lines, som släpps den 21 april, är Goddards första album på egen hand, om man bortser från LP-debuten Harvest Festival som släpptes 2009.

Han medger att det är något ovant att åka runt och göra promotion-besök och intervjuer utan varken Hot Chip-frontmannen Alexis Taylor eller 2 Bears-kollegan Raf Rundell. Goddard har hittills bara stått på scen ensam två gånger, en gång i Madrid i vintras och ytterligare en gång hemma i London några veckor senare. Då var det bara vänner och familj i publiken. Han är både exalterad och lite nervös inför att komma till Stockholm med bara sig själv att representera. Att vara ute på vägarna helt solo känns både ovanligt och spännande, intressant och skrämmande likaså.

– Jo men det blir väl så, nu när jag sitter bakom ratten helt ensam. Det är inte helt lätt att få allt att klaffa bara sådär, det tar lite tid. Istället för att ha sex personer att förlita sig på så är det ju bara jag, min dator, en trummaskin, that’s it. Jag har arbetat länge med att remixa olika låtar åt folk, men då är det ju färdiga spår som jag får leka med. Att nu få allting att funka från scratch utan någon annan är definitivt en spännande utmaning.

Electric Lines är en mix av flera bärande element inom electromusik. Albumtiteln är en referens till de färgglada kablarna som länkar ihop de olika delarna i Goddards Eurotrack-synthesizer. Han medger också att albumtiteln fungerar som en gemensam referenspunkt till alla de olika stilar som han älskar i elektronisk musik, dock var detta inget uttalat mål under låtskrivandet.

– Målet med hela albumet var egentligen bara att få ihop en massa låtar som jag verkligen tycker om, det fanns ingen planerat heltäckande koncept eller liknande. Men jag ville ändå blanda olika stilar och teman under processen, annars har jag svårt att känna mig tillfredsställd med min musik. Det är viktigt för mig att alltid ha ett slags lyssnarperspektiv i bakhuvudet att plocka fram, att tänka på vad jag själv önskar mig från andra album som lyssnare och musikälskare.

Renodlade poplåtar som ”Ordinary Madness” och ”Music Is the Answer” varvas med bland annat discodängan ”Home” och de mer minimalistiska spåren ”Lasers” och ”Truth Is Light”. Allt som allt har Goddard lyckats skapa en skarp dynamik mellan albumets tio spår. Att Alexis Taylor gästar på titelspåret ”Electric Lines” för direkt tankarna till det nästan klassiska Hot Chip-soundet. Att Taylor skulle få vara med på ett hörn kändes självklart, enligt Goddard.

– Min kreativa relation och vänskap till Alexis är bland det viktigaste jag har, med tanke på att vi har varit vänner sedan vi var 12. Att han är med och sjunger på plattan känns lite som att ens bästa vän gett en sin välsignelse.

För närvarande håller även Alexis Taylor på med ett soloalbum, sitt fjärde i ordningen, där Goddard är högst delaktig som medproducent. Samtidigt arbetar Hot Chip-gitarristen Al Doyle för fullt med James Murphy och nyligen återupplivade Brooklyn-bandet LCD Soundsystem som ska ut på turné med ett nytt album. Det finns en tanke om ett sjunde Hot Chip-album inom en snar framtid, antingen innan året är slut eller tidigt 2018 enligt Goddard, dock vill han inte lova för mycket.

– Men vi är nästan som en en och samma musikaliska familj i allt vi gör, så en ny Hot Chip-skiva är aldrig långt borta. Men varken jag eller någon annan vill stressa med deadlines, framför allt inte när vi är upptagna med våra egna arbeten.

Electric Lines (Domino Records) släpps den 21 april.

