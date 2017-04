Djustin – nytt från Johan Angergård

Kristallklar elektronisk pop med ett sound någonstans mittemellan New Order, Yazoo och modern electro.

Ungefär så skulle man kunna beskriva svensk-amerikanska Djustin.

Bakom Djustin döljer sig ingen mindre än Johan Angergård, bekant både som medlem i fina band som Acid House Kings och The Legends samt som skivbolagskille på Labrador Records. Vid hans sida hittar vi Rose Suau från Detroit.

Duons nya låt ”Stars” har fått smickrande omdömen som ”This is the best synthpop song you’ll listen to all week” (NYLON) och är en försmak på vad debutalbumet, Voyagers, kommer att bjuda på.

Lyssna in dig här:

