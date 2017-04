Pet Shop Boys – Undertow

Betyg - 7 7 En nyinspelning av "Left to My Own Devices" är det mest intressanta. User Rating: No Ratings Yet !

Den 21 april släpper Pet Shop Boys singeln ”Undertow”, från albumet Super, på tolvtumsvinyl. Den stora snackisen på förhand är en nyinspelad version av ”Left to My Own Devices” och Zero har lyssnat på cd-utgåvan.

A1 Undertow (Tuff City Kids Remix)

A2 Left To My Own Devices (Super Version)

B1 Burn (Baba Stiltz Remix)

B2 Undertow (Tuff City Kids Dub) (endast vinyl)

Albumversionen av ”Undertow” är en uppdaterad hi-nrg-produktion med catchy refräng och ett par riktigt snygga ackord i en ”middle 8”. Tuff City Kids-mixen på singeln tar 80-talskänslan vidare genom att behålla mycket av originalmusiken och sången och inte falla i fällan att göra en generisk dj-mix som skulle kunna vara vilken artist som helst.

Den på Super mer dansgolvsinriktade ”Burn” (att höra Neil Tennant sjunga ”We’re gonna burn this disco down before the morning comes” hade känts som en lätt orealistisk skildring av PSB-sångarens vardag redan för 30 år sedan, men jag delar ut bonuspoäng för attityden) blir i ”Baba Stiltz remix” en tio minuter lång dub-extravaganza som låter som att en hylla i ett ljudbibliotek välter och några av ljuden ramlar ut och ner på golvet. Men hur ofta kommer jag i framtiden att tänka ”näe, om man skulle plocka fram den där Baba Stiltz-mixen från 2017” när jag har skivsamlingen full med andra överlånga Pet Shop Boys-mixar som inte heller var lika bra som originalet?

Det på förhand kanske mest intressanta spåret är ”Left to My Own Devices (Super version)”. Tillsammans med producenten Stuart Price har Chris & Neil gjort en helt ny inspelning av den klassiska singeln med en del svajigt dubstep-wobble tillsatt och mycket av det symfoniska originalarrangemanget bortplockat. Å ena sidan är det förstås helgerån att mixtra med självaste ”Left…”, å andra sidan är det en kul b-sida med funkiga rytmer och glimten i ögat. Minuspoäng dock för den bisarrt korta längden. Fem och en halv minut! Jag trodde att det fanns ett EU-direktiv om att ”Left to My Own Devices” aldrig får vara kortare än tio minuter utan särskild dispens.

”Undertow” släpps på vinyltolva den 21 april och finns att förbeställa här. Zeros cd-exemplar medföljde årsboken Annually, som innehåller reportage med fyrfärgsfoton samt intervjuer, nyheter, sångtexter och läsarfrågor och kan beställas här om den finns i lager.

Kommentarer

