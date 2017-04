Kes är den kloka hip hop artisten som ger låten ”One Race”

Hip hop-artisten Kes har sin musikaliska bas i Virginia Beach, VA, i USA. Hans kärlek till musiken blomstrade redan när har var ung tonåring och upptäckte hip-hopen. Några av hans tidiga influenser inkluderar Wu-Tang Clan, Bone Thugs-N-Harmony, The Fugees, Outkast och Mos Def. Han påbörjade sin musikkarriär som producent. I den rollen samarbetade han initialt med lokalt kända musiker. Det fortsatte han sedan med under många år, samtidigt som han expanderade sin personliga musiksmak. Insikten om att det begränsar uttrycket att bara jobba som producent ledde vidare till att Kes beslöt sig för att ta steget full ut och bidra med sin egen kombination av sång och musik. Han har också valt att lägga sitt främsta fokus på budskapen i sina texter och låtskrivandet. Han förmedlar via den musik han skriver sin världsyn. Det blir en resa i via cyniska betraktelser och hoppfullhet men med sunda insikter i slutändan.

Hans första EP ”We Know Nothing” täcker ämnen som rasskillnader, egoism och girighet. I själva verket titeln själv, ”We Know Nothing” är en tillrättavisning av mänsklighetens självcentrering. Det markeras vidare med låtarna ”No More” och ”Take It Easy”, låtar som utforskar konsekvenserna av narcissism. Den låt som bäst visar upp hans skicklighet som textförfattare är utan tvekan låten ”Let Me Have My Cup”, ett sex minuter långt spår i form av ett utbrott fyllt med punchlines och metaforer som sammantaget ger ett väldigt starkt budskap snarare än meningslöst babbel. I den första singel, ”One Race” provocerar Kes lyssnaren till att konfrontera de olika nyanserna av rasrelationer.

Videon med nydanade rapmusik via låten ”One Race”:



