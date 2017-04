Svenska skivbolag ger bort Record Store Day-samling

Progress Productions med flera bolag samlar artister som Riddarna och Kite på en gratis-CD till Record Store Day.

Den 22 april går Record Store Day av stapeln över hela världen med många påkostade utgåvor.

Men allt behöver inte kosta något. Torny Gottberg på Progress Productions har tillsammans med independentbolagen Novoton, Startracks, Adrian Recordings, Rundgång Rekords, Flora & Fauna samt Adore Music sammanställt en CD som kommer att delas ut gratis i skivbutikerna.

Bland artisterna finner vi namn som Riddarna, Kite och Strebers. Läs den fullständiga låtlistan nedan.

01. DNR & Do “Nollsju” (Progress Productions)

02. Maybe Canada “Ruined Hearts” (Adore Music)

03. Norma “Lies” (Novoton)

04. Toi Let “Gone Fishing” (Rundgång Rekords)

05. Daniel Savio “Smek Med Vinden” (Flora & Fauna)

06. Dolce “Vänder Vrider” (Startracks)

07. Ulf Stureson “Gräs Och Syra” (Adrian Recordings)

08. Kite “Demons & Shame” (Progress Productions)

09. Strebers “Högervindar – Live” (Adore Music)

10. Riddarna “Ingenting” (Novoton)

11. Junodef “Music” (Rundgång Rekords)

12. Aina Myrstener Cello “Oriens – The Rice Twins Remix” (Flora & Fauna)

13. Bedroom Eyes “After I Was A Kid But Before I Grew Up” (Startracks)

14. Marcus Norberg And The Disappointments “Take It To The Grave” (Adrian Recordings)

Kommentarer

Kommentarer