Sparks till Sverige med nya albumet Hippopotamus

Kommer till Stockholm i augusti.

Den 8 september ger bröderna Ron och Russell Mael i poppionjärerna Sparks ut nya albumet Hippopotamus. Se videon till titelspåret ovan.

Nu är det även klart att duon kommer till Stockholm den 10 augusti för en spelning på Skandiascenen Cirkus. Biljetterna släpps på torsdag den 30 mars via livenation.se.

Hippopotamus

1 Probably Nothing

2 Missionary Position

3 Edith Piaf (Said It Better Than Me)

4 Scandinavian Design

5 Giddy Giddy

6 What the Hell Is It This Time?

7 Unaware

8 Hippopotamus

9 Bummer

10 I Wish You Were Fun

11 So Tell Me Mrs. Lincoln Aside From That How Was the Play?

12 When You’re a French Director

13 Amazing Mr. Repeat

14 A Little Bit Like Fun

15 Life With the Macbeths

Kommentarer

