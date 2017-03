Ny video samt praktutgåva av senaste albumet.

The Missions senaste fullängdare, Another Fall from Grace, släpptes i höstas. Nu kommer en video till spåret ”Only You & You Alone”, där ingen mindre än självaste Martin Lee Gore från Depeche Mode gästsjunger. Se och hör videon ovan.

Gruppen ger även ut Another Fall from Grace i ett antal expanderade format med såväl bok som bonusspår. Läs mer och beställ ditt exemplar här: https://the-mission.tmstor.es/

