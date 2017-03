Gorillaz tillbaka med Humanz

Ny musik och animerad 3D-video.

Sex år efter The Fall är Murdoc Niccals (bas), Noodle (gitarr), Russel Hobbs (trummor) och 2D (sång) i Damon Albarns virtuella projekt Gorillaz tillbaka med ett nytt album.

På gästlistan finns Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle och Kali Uchis med flera.

Humanz släpps den 28 april och åtföljs av en animerad video med ”Saturnz Barz” samt delar av ”Ascension”, ”Andromeda” och ”We Got The Power”, som du ser ovan. Grotta ner dig i den tredimensionella virtualreality-versionen av videon nedan.

Humanz

1. Ascension feat. Vince Staples

2. Strobelite feat. Peven Everett

3. Saturnz Barz feat. Popcaan

4. Momentz feat. De La Soul

5. Submission feat. Danny Brown & Kelela

6. Charger feat. Grace Jones

7. Andromeda feat. D.R.A.M.

8. Busted and Blue

9. Carnival feat. Anthony Hamilton

10. Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T

11. Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz

12. She’s My Collar feat. Kali Uchis

13. Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine

14. We Got The Power feat. Jehnny Beth

Bonusmaterial (Deluxe)

15. The Apprentice feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz & RAY BLK

16. Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett

17. Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Vonshà

18. Ticker Tape feat. Carly Simon & Kali Uchis

19. Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes

