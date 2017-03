”Your Love Alone Is Not Enough” återutges i april.

Den 22 april infaller årets Record Store Day och som vanligt kommer det en nyutgåva från Manic Street Preachers.

Den här gången är det ”Your Love Alone Is Not Enough”, samarbetet med Nina Persson från The Cardigans, som släpps på tolvtummare i tung vinyl.

Your Love Alone Is Not Enough

1 Nina Persson vocal version

2 60s jangle demo recorded at Faster Studios

3 James Dean Bradfield solo home acoustic demo

4 Nicky Wire home acoustic demo

Kommentarer

