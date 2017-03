Geoffroy har en delikat lounge-feeling i ”Coastline”

Geoffroy är en kanadensisk konstnärsjäl som besitter en mycket stark känsla för hur loopar gifter sig på bästa sätt. Basen för sina musikaliska uttryck är Montreal. Det vilar en berusande attraktion i både sättet att sjunga på och lugnet i hans musiken. Och tillsammans blir det riktigt bra. Harmonin är total. Hans talangfulla förmåga inom musiken har skapat möjlighet till framträdan som förband åt artister såsom Coeur de pirat, Milk & Bone, Foxtrott och Alex Nevsky. Under sommaren 2015 presenterade Geoffroy sin debutlåt och tillika vackra video för låten ”You Say”. Med den här låten blev han också en av de få kanadensiska musiker som fick medverka på ELLE Magazines internationella samlingsplatta ”Sound of Summer”. Han släppte den 13 november 2015 sin debut-EP ”Soaked in Gold.

Inspirerad av resor och natur, samt en stark längtan efter förändring, återspeglar konstnärens personlighet. Det finns även en genomgående strävan efter frihet och självständighet i varje alster och album. Låten ”Coastline” är inget undantag. -Jag har rest mycket i mitt liv och det tar sig ett naturligt uttryck i den musik jag skriver, förklarar artisten.

Här kan du njuta av Geoffroys låt, ”Coastline”:

https://soundcloud.com/bonsound/geoffroy-coastline/s-ybQKb

