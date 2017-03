Alison Moyet album- och turnéaktuell

Kommer till Sverige i december med nya albumet Other.

Yazoo-sångerskan Alison Moyet ger ut ett nytt soloalbum, det nionde i ordningen.

Other finns ute på Cooking Vinyl den 16 juni i formaten LP, CD respektive kassett och du kan förbeställa den här.

Alison Moyet kommer även till Berns i Stockholm den 5 december. Biljetterna släpps fredagen den 24 mars kl 11.00 via http://www.livenation.se/.

Other

1. I Germinate

2. Lover, Go

3. The English U

4. The Rarest Birds

5. Beautiful Gun

6. Reassuring Pinches

7. April 10th

8. Other

9. Happy Giddy

10. Alive

Kommentarer

Kommentarer