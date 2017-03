Manic Street Preachers återutger Send Away The Tigers

Jubileumsutgåvor i maj.

Albumet Send Away The Tigers, som av Manic Street Preachers själva betraktas som en nytändning för gruppen, fyller tio år och det betyder förstås remastrad nyutgåva.

Den 12 maj släpps skivan digitalt, som 2CD+DVD samt på dubbelvinyl med gatefold-omslag. Utöver själva albumet ingår b-sidor, rariteter och tidigare ohörda demoinspelningar. DVD:n består av Manics framträdande på Glastonburyfestivalen 2007, albumkommentarer, promovideorna samt filmat material från repetitioner.

Och ja, Rihanna-covern ”Umbrella” finns med.

Läs låtlistorna nedan.

2CD+DVD

CD1

1 Send Away The Tigers

2 Welcome To The Dead Zone

3 Your Love Alone Is Not Enough (feat. Nina Persson)

4 Indian Summer

5 The Second Great Depression

6 Rendition

7 Autumnsong

8 I’m Just A Patsy

9 Imperial Bodybags

10 Winterlovers

11 Working Class Hero

12 Send Away the Tigers (DEMO, Faster Studios)

13 Underdogs (DEMO, Faster Studios)

14 Your Love Alone Is Not Enough (DEMO – 60’s Jangle, Faster Studios)

15 Indian Summer (CASSETTE HOME ACCOUSTIC DEMO)

16 The Second Great Depression (DEMO, Faster Studios)

17 Rendition (CASSETTE HOME ACOUSTIC DEMO)

18 Autumnsong (DEMO, Faster Studios)

19 I’m Just a Patsy (CASSETTE HOME ACOUSTIC DEMO)

20 Imperial Bodybags (DEMO, Faster Studios)

21 Winterlovers (DEMO, Faster Studios)

CD2

1 Leviathan

2 Umbrella

3 Ghost Of Christmas

4 Boxes & Lists

5 Love Letter to the Future

6 Little Girl Lost

7 Fearless Punk Ballad

8 Your Love Alone Is Not Enough (Nina Solo Acoustic)

9 Red Sleeping Beauty (McCarthy cover)

10 The Long Goodbye

11 Morning Comrades

12 1404

13 The Vorticists

14 Autumnsong (Acoustic version)

15 Anorexic Rodin

16 Heyday of the Blood

17 Foggy Eyes (Beat Happening Cover)

18 Lady Lazarus

19 You Know It’s Going to Hurt

DVD

Live at Glastonbury 24.06.07

1 You Love Us

2 Motorcycle Emptiness

3 You Stole the Sun From My Heart

4 Faster

5 Your Love Alone Is Not Enough (with Nina Persson)

6 Everything Must Go

7 From Despair to Where

8 Autumnsong

9 Ocean Spray

10 If You Tolerate This Your Children Will Be Next

11 La Tristesse Durera (Scream to a Sigh)

12 Imperial Bodybags

13 Motown Junk

14 A Design for Life

Extras

1 Your Love Alone Is Not Enough video

2 Making of Your Love Alone Is Not Enough video

3 Autumnsong video

4 Autumnsong alternative video

5 Indian Summer video

6 Track By Track

7 Rehearsals, Cardiff March 2007

8 Practice Sessions

DUBBELVINYL

SIDA A

1 Send Away The Tigers

2 Welcome To The Dead Zone

3 Your Love Alone Is Not Enough (feat. Nina Persson)

4 Indian Summer

5 The Second Great Depression

SIDA B

6 Rendition

7 Autumnsong

8 I’m Just A Patsy

9 Imperial Bodybags

10 Winterlovers

11 Working Class Hero

SIDA C

12 Send Away the Tigers (DEMO, Faster Studios)

13 Underdogs (DEMO, Faster Studios)

14 Your Love Alone Is Not Enough (DEMO – 60’s Jangle, Faster Studios)

15 Indian Summer (CASSETTE HOME ACCOUSTIC DEMO)

16 The Second Great Depression (DEMO, Faster Studios)

SIDA D

17 Rendition (CASSETTE HOME ACOUSTIC DEMO)

18 AutumnsongÊ(DEMO, Faster Studios)

19 I’m Just a Patsy (CASSETTE HOME ACOUSTIC DEMO)

20 Imperial Bodybags (DEMO, Faster Studios)

21 Winterlovers (DEMO, Faster Studios)

