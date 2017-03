Den första april anordnas minifestivalen Electronic in Ulricehamn #01, där Presence Of Mind, Train To Spain, Etage Neun och OctoLab kommer att stå på scen. Att bjuda på elektropop i en skidort i Västergötland är ett intressant koncept som Zero självklart ville veta mer om. Vi hörde därför av oss till såväl festivalgeneralen Martin Brandhill som de fyra syntiga akterna som ska uppträda.

Hej, Martin Brandhill, och tack för att du tagit dig tid att svara på några frågor om Electronic in Ulricehamn #01! Låt oss börja med att ta en titt på mannen bakom arrangemanget. Vem är egentligen du, Martin?

– Jag är 27 år gammal och kommer från Ulricehamnstrakten. I grund och botten är jag allätare inom musik, men mitt hjärta slår extra hårt för den elektroniska scenen. När jag var tonåring öppnade Alexander Bard-projektet Bodies Without Organs mina öron för snygg elektronisk pop, som a-ha, Pet Shop Boys, Depeche Mode och Röyksopp, och sedan dess har jag varit fast. För ett par år sedan började jag skriva för musiksajten synth.nu. Detta delvis för att jag insåg att min pojkdröm att bli musiker själv förmodligen inte skulle gå i uppfyllelse, men även för att jag ansåg att massmedierna i Sverige inte gav smalare elektronisk musik tillräckligt med uppmärksamhet. Jag är idag yngst på synth.nu:s redaktion och fascineras av att hitta elektroniska akter från udda länder i världen, som till exempel Vitryssland, Filippinerna eller Sydamerika. Jag har också ansvar för de sociala medierna och marknadsföringen av webbsidan.

Den första april anordnar du en elektronisk festival i din hemstad. Hur föddes egentligen idén bakom Electronic in Ulricehamn #01?

– Tanken på ett eget arrangemang började växa fram efter mitt besök på Mariestads Synthfestival förra året. Jag var väldigt imponerad över hur en nystartad festival med små medel och lokala akter kunde locka drygt 400 personer. Verkligen en dundersuccé i en ort som bara har ungefär 15 000 invånare! Så jag tänkte att något i samma stil borde kunna funka även i Ulricehamn.

Vad kommer då Electronic in Ulricehamn #01 att bjuda på?

– På första upplagan av Electronic in Ulricehamn är den musikaliska inriktningen melodiös elektronisk pop, eller ”synthpop” om man vill kalla det så. Vi kommer att hålla till på ståtliga Folkets Hus i Ulricehamn, som är en anrik kulturbyggnad som uppfördes i början av nittonhundratalet. Förutom ett par fina liveakter erbjuder vi även mat, dryck och bra elektronisk musik mellan konserterna.

Kan du berätta lite om banden som ni har bokat?

– Det blir fyra väldigt duktiga band från Syd- och Västsverige. Till att börja med har vi Mariestadsgänget Presence Of Mind, som har ett snyggt sound med influenser från Depeche Mode och Mesh. Sedan Train To Spain, vars härliga pop leder tankarna till Erasure och Yazoo. Ovanpå det skånska Etage Neun, som spelar klassisk synthpop och i år firar 30 år som band. Ganska fascinerande med tanke på att jag själv är född 1989, alltså två år efter att de formades, haha. Sist men inte minst har vi Lysekilduon OctoLab, som kommer att framföra elegant elektronisk pop och bjuda festivalbesökarna på en överraskning …

Din festival hålls alltså i Ulricehamn, mittemellan Borås och Jönköping. Vilka för- respektive nackdelar ser du med att arrangera något förhållandevis smalt på en ort utanför storstadsområdena?

– Ulricehamn är kanske inte den mest självklara musikstaden i Sverige. Med undantag av punkbandet Snorting Maradonas, som blev kända under 2000-talet för sina nedlåtande texter om kungafamiljen, och popgruppen State Of Drama som har tävlat i Melodifestivalen, har inga artister från regionen gjort något större avtryck. Det arrangeras i och för sig två musikfestivaler i bygden varje år, Uport Musikweekend och vispopfestivalen Komsjälsfestivalen., men Ulricehamn är egentligen främst känt för att vara en vintersportort. Nyligen anordnades världscupen i längdskidor här och lockade en storpublik på 60 000 åskådare. Så mycket folk har inte varit i Ulricehamn sedan slaget mot danskarna på Åsundens is 1520! Uppslutningen till Electronic in Ulricehamn #01 blir kanske inte riktigt lika stor, haha, men vi känner stor optimism och har faktiskt inspirerats lite av längdvärldscupen. Många ansåg nämligen att det lät osannolikt och lite löjligt med världscupen i Ulricehamn, men det blev en publikfest och jättesuccé för hela orten. Med andra ord är inget omöjligt! Fördelarna med ett event i en småstad är att det blir intim stämning och att vi vidgar lokalbefolkningens vyer för alternativ kultur. Några direkta nackdelar ser jag inte, med möjligt undantag av att Ulricehamn inte har någon järnvägsstation. Det går dock att lösa genom att ta buss från antingen Borås i väst, Falköping i norr eller Jönköping i öst. Vi är övertygade om att det här kommer att gå bra!

Epitetet ”#01” antyder att det kan bli fler elektroniska arrangemang i Ulricehamn i framtiden. Har ni redan något mer på planeringsstadiet?

– Förhoppningen och visionen är att vi ska anordna fler event under året. Vi har faktiskt redan börjat skissa på något framåt hösten. Inget är dock spikat än, eftersom vi först vill utvärdera festivalen i april. Men vi tittar framåt med stor tillförsikt. På framtida arrangemang välkomnar vi gärna även andra elektroniska musikgenrer, som till exempel EBM, industri, ambient eller synthwave.

Avslutningsvis: varför ska folk besöka Ulricehamn den första april?

– För att få uppleva enastående elektronisk musik på hög nivå från fyra väldigt bra svenska akter och stödja ett event som verkligen kan sätta Ulricehamn på kartan i det alternativa Musiksverige!

Zero växlade även några ord med banden som uppträder på Electronic in Ulricehamn #01.

Train To Spain (Jonas Rasmusson och Helena Wigeborn):

Vad kommer ni att bjuda på i Ulricehamn?

– Trevlig elektronisk musik med positiva vibbar i ett ösigt set med fart och fläkt! Det kommer att bli en mix av äldre och osläppta låtar. Vår kommande skiva har ett lite annorlunda sound, eftersom vi jobbar med en ny producent i form av Patrik Hansson från Vanguard.

Vad tycker ni om Martin Brandhills ambition att anordna en elektronisk festival i Ulricehamn?

– Det är kul att det på senare år har poppat upp nya alternativ till Arvikafestivalen, vilket visar att den elektroniska scenen inte är död, utan lever i allra högsta grad. Det är tur att det finns personer som Martin som engagerar sig och verkligen gör något kreativt av sin kärlek till musiken!

Presence of Mind (Christoffer Lundström, Anders Wallroth och Hannes Ambros):

Vad kommer ni att bjuda på i Ulricehamn?

– Vi kommer att bjuda på ösig, mörk och svängig elektronisk pop, där vi blandar våra äldre låtar från nittiotalet med det senaste från vår nya platta, Pure. Kanske kommer vi även, för första gången i bandhistorien, att framföra en cover på en låt av ett par herrar från Basildon?

Varför ska folk komma till Electronic in Ulricehamn #01?

– Om man gillar synthpop i varierande former får man inte missa festivalen i Ulricehamn, så enkelt är det!

OctoLab (Arielle Andersson och Fredrik Lindvall Kindsäter):

Vad kommer ni att bjuda på i Ulricehamn?

– Vi kommer leverera ett hav av elektroniska toner och beats. Dessutom blir det livepremiär för ett par låtar från vår kommande EP.

Vad tycker ni om Martin Brandhills ambition att anordna en elektronisk festival i Ulricehamn?

– Martins insatser är helt underbara och det är kul att även människor utanför storstan får möjlighet att uppleva bra musik. Mer synthpop åt folket!

Etage Neun (Magnus Jönsson och Fredrik Bergman):

Vad kommer ni att bjuda på i Ulricehamn?

– Det kommer att bli en mix av låtar från vårt nya album, This Too Shall Pass, och äldre spår. Det blir också premiär för vår nya livesättning med Mattias Ottosson på gitarr. Som en extra utmaning har han även fått lära sig spela synt på ett par av låtarna. Fattas bara annat, haha. Vi ska göra vårt bästa för att ge publiken en minnesvärd kväll.

Varför ska folk besöka Electronic in Ulricehamn #01?

– Schysst lokal, fyra bra band på scen och skönt häng i baren. Var skulle man annars vilja vara?

